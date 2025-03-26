Diyarbakır'da 30 Torba Çöp Temizlendi

Diyarbakır'da 65 yaşındaki kadının evinde 30 torba çöp çıktı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 65 yaşındaki kadının evinden 30 torba çöp çıkartıldı.
Talaytepe Mahallesi sosyal konutlardaki apartman dairesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın, tüm odalarda çöp biriktirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kadının oğluyla birlikte eve giden temizlik personeli, çöp yığınıyla karşılaştı.
Ekipler, yaptıkları temizlik çalışmasıyla 30 torba çöp çıkartıp evi ilaçladı.
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