Diyarbakır\'da Ambulansa Taşlı Saldırı Devam Ediyor

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AMBULANSA BİR KEZ DAHA SALDIRDI

Diyarbakır'da bir yılda 74 kez ambulanslara taşla saldırıp kaçan zihinsel engelli R.B. (30), akşam saatlerinde Sur ilçesi Dağkapı mevkisinde karaciğer rahatsızlığı bulunan hastayı hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulansa bir kez daha taşla saldırdı. Ambulansta hasar oluşurken, sağlık görevlileri R.B.'den şikayetçi oldu. Ambulansta taşınan hasta ise olay yerine sevk edilen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,