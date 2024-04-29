Diyarbakır\'da annesini silahla yaralayan genç ile dayısı tutuklandı

Diyarbakır'da annesini silahla yaralayan 17 yaşındaki genç ile dayısı tutuklandı.
Merkez Bağlar ilçesi Kuruçeşme Kavşağı'nda 25 Nisan gecesi kırmızı ışıkta bekleyen otomobile düzenlenen, B.D'nin (35) ağır yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında kadının gözaltına alınan 17 yaşındaki oğlu S.D ile erkek kardeşi V.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Saldırıda ağır yaralanan kadının Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Kuruçeşme Kavşağı'nda 25 Nisan'da gece kırmızı ışıkta bekleyen otomobildeki B.D'ye (35), 17 yaşındaki oğlu S.D. tabancayla ateş etmiş, vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden kadın ağır yaralanmıştı.
B.D, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekiplerince S.D. gözaltına alınmıştı.
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