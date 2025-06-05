Diyarbakır'da Apartman Yangını: 4 Ölü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Apartman Yangını: 4 Ölü

Diyarbakır\'da Apartman Yangını: 4 Ölü
05.06.2025 22:54
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Diyarbakır'daki yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda çıkan yangında yaralananları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından hastane önünde gazetecilere açıklamada bulunan Zorluoğlu, Kurban Bayramı'nın arifesinde Diyarbakır'da çok acı bir hadise yaşadıklarını, apartmanda henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında 4 vatandaşı kaybettiklerini söyledi.

Yangında 3'ü çocuk 4 kişinin dumandan etkilenmeleri sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Zorluoğlu, olay yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve diğer birimlerin süratli bir şekilde vaziyet aldığını, binadan 30'un üzerinde kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Tahliye edilenlerden 17'sinin hastanelere intikal ettirildiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef bu 17 kişiden 4'ü kurtarılamadı. Geriye kalan 13 yaralı vatandaştan şu ana kadar 3'ü taburcu edildi. Değişik hastanelerimizde 10 yaralı vatandaşımız var. Bunların 9'unun durumu gayet iyi, biri orta seviyede dolayısıyla hayati tehlikesi olan yaralımız hastanelerde kalmamıştır. Vefat eden 3 çocuğumuza ve onların annelerine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve Diyarbakırlı hemşehrilerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Elbette ki meselenin hem adli hem de idari boyutuyla ayrıntılı bir şekilde incelenmeye, soruşturulmaya ihtiyacı vardır. Bu çerçevede bir taraftan Başsavcılığımız bir taraftan idare olarak bizler elbette ki bu konuyu, çıkış sebeplerini, herhangi bir ihmal olup olmadığı ve bütün yönleriyle detaylı bir şekilde araştıracağız, soruşturacağız ve herhangi bir ihmal olması durumunda da ihmali, kusuru olanlar bunun hesabını ilgili merciler önünde mutlaka vereceklerdir. Bu arife gününde böyle bir acı olayla Diyarbakır olarak karşılaşmış olmak hepimizi derinden üzmüştür. Diyarbakır olarak Kurban Bayramı'na bu manada maalesef buruk giriyoruz."

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını anlatan Zorluoğlu, "İtfaiye teşkilatımıza sordum. Henüz sebebini belirleyememişlerdi. İnşallah önümüzdeki saatlerde, günlerde yangın sebebi de yapılacak teknik araştırmalarla elbette ortaya çıkarılacak. Bize gelen ilk bilgiler, yangından dolayı dairelerini terk ederek merdivenlere yönelmişler. Merdivenlerdeki yoğun dumandan etkilenerek o şekilde orada maalesef vefat etmişler. İlk bulgular bunlar." ifadelerini kullandı.

Bu arada yangın çıkan binada ekiplerin soğutma çalışması tamamlandı.

Yangında hayatını kaybeden anne ve çocuklarının isimleri belirlendi

Yangında hayatını kaybeden anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in (4) cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirildi.

Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Apartman Yangını: 4 Ölü - Son Dakika

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