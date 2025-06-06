Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

Diyarbakır\'da bayramlaşma programı düzenlendi
06.06.2025 21:32
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, bayram günlerinin özel günler olduğunu ifade etti.

Zorluoğlu, bayramda daha neşeli ve keyifli program düzenlemeyi planladıklarını ancak dün akşam vahim hadise yaşandığını, 13 katlı apartmanda çıkan yangında anne ve 3 evladının hayatını kaybettiğini anımsattı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa dileyen Zorluoğlu, "Elbette çok vahim bir hadiseydi, hepimizi çok etkiledi. Diyarbakır olarak bayrama çok buruk ve hüzünlü şekilde girdik. Allah, şehrimizi ve ülkemizi bu tür musibetlerden muhafaza eylesin. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye çok önemli"

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker ise tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Müslümanlar olarak buruk olduklarını, Gazze'deki Müslümanlara yönelik tarihte eşi ve benzeri görülmemiş vahşet yaşandığını vurgulayan Eker, "Gazze'dekilerin suçları Müslüman olmaktır, başka suçları yok. Binlerce masum Müslüman hem katlediliyor hem de olağanüstü zulme maruz bırakılıyor. Kimsenin de pek sesi çıkmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları, gayretleri biraz dünyada bir sese vesile oluyor." dedi.

Türkiye'de 86 milyon olarak aidiyet duygularının daha güçlü olduğu barış ikliminde yaşamayı dileyen Eker, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye, meselelerini çözmüş olarak 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmış olarak yol alacak. İnanıyoruz ki o günlerin de arifesindeyiz. Bu şehir çok güzel bir şehir. Bu şehrin, insanlığın kaderinde de insanlığın kültür mirasında da büyük emeği var. Ama bu şehir terör nedeniyle 40 veya 50 sene hiçbir değerini başka taraflara anlatamadı. Türkiye'deki insanların birçoğunun ne görsel ne de zihin hafızasında Diyarbakır'ın güzelliklerine ait bir şey bırakmadılar. Biz 40-50 sene bununla yaşadık. Onun için terörsüz Türkiye çok önemli. Şimdi insanlar akın akın Diyarbakır'a gelecek."

Konuşmaların ardından Vali Zorluoğlu ve programa katılanlar bayramlaştı.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, eski AK Parti Milletvekili Oya Eronat, Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Politika, Güvenlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

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