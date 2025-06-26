Diyarbakır\'da Boğulma Olayı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat (28), boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Kayayolu Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için sulama amaçlı kullanılan havuza giren Rojhat Polat, boğuldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Polat'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.