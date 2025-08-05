Diyarbakır'da Boğulma Olayı

DİYARBAKIR'da Samir Yadi (17), serinlemek için sulama kanalında boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kırsal Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Samir Yadi, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Yadi, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Yadi'nin cansız bedeni bulundu. Samir Yadi'nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR