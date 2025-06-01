Diyarbakır\'da Buğday Alanında Yangın

DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesindeki buğday ekili arazide çıkan yangında 120 dönüm alan zarar gördü.

Kırsal Çaytepe Mahallesi'nde buğday ekili arazide, bilinmeyen nedenle, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Köylüler, yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürdü. Yangında 120 dönümlük alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.