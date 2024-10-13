Diyarbakır'da Çocuklar Anzele Suyuna Veda Etti

Diyarbakır'da havalar soğudu, çocuklar Anzele Suyuna veda etti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da havaların soğumasıyla birlikte çocuklar, yaz boyunca serinledikleri tarihi Anzele Suyuna veda etmek için girdi.
Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesindeki tarihi Anzele Suyuna yaz dönemi boyunca serinlemek amacıyla giren çocuklar havalar soğumadan önce de veda etmek amacıyla girdi. Suya giren çocuklardan İbrahim Polat, "Havalar soğudu. Son Anzele'ye gelişimiz. Son yüzüşümüzü yapacağız artık. Çok zevk alıyorum. Arkadaşlarımla eğleniyorum" dedi.
Soğuk havanın etkisiyle ziyaretçi sayısının azalmasından şikayetçi olan çocuklardan Murat Altıner ise "Millet eskiden buraya geliyordu. 50-60 kişiydik şu anda 20 kişiyiz. Kimse gelmiyor artık hava soğuk oldu. Artık gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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