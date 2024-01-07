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Diyarbakır'da çöp kamyonu yangınına sulama aracı müdahale etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da çöp kamyonu yangınına sulama aracı müdahale etti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halinde olan çöp kamyonu, kupa kısmından alev aldı. Şoförün araçtan inmesiyle birlikte belediyeye ait sulama aracı yangına müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır\'da çöp kamyonu yangınına sulama aracı müdahale etti
07.01.2024 - 17:52,
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DİYARBAKIR'da alev alan çöp kamyonuna, sulama aracı ile müdahale edildi. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'nde sabah saatlerinde seyreden çöp kamyonu, kupa kısmından alev aldı. Şoför durumu fark edip araçtan inerken, aynı caddede bulunan belediyeye ait sulama aracı alevlere müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da çöp kamyonu yangınına sulama aracı müdahale etti - Son Dakika
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