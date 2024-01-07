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Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'nde sabah saatlerinde seyreden çöp kamyonu, kupa kısmından alev aldı. Şoför durumu fark edip araçtan inerken, aynı caddede bulunan belediyeye ait sulama aracı alevlere müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da çöp kamyonu yangınına sulama aracı müdahale etti - Son Dakika