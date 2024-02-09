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Diyarbakır'da DEAŞ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır\'da DEAŞ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hüküm giymiş olan Suriye uyruklu bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E. isimli hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

09.02.2024 17:11
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Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile koordineli olarak arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2022 yılından itibaren aranan Suriye uyruklu H.E'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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