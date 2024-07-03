Diyarbakır'da dereye su içmeye inen dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da dereye su içmeye inen dağ keçileri görüntülendi

Geniş Video İzle

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, dereye su içmek için inerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlçe sakinleri, dağ keçilerine karşı avcılara karşı uyarıda bulundu.

03.07.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da dereye su içmeye inen dağ keçileri böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri dereye su içmek için inerken görüntülendi.

Coğrafi konumu nedeniyle birçok canlıya ev sahipliği yapan Diyarbakır'da, Çermik ilçesi Karakaya köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü.

Bu sırada bölgede bulunan bir vatandaş, susayıp dağdan inerek dereden su içen keçileri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İlçe sakinleri ise, avcılara karşı uyardı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Diyarbakır, Karakaya, Çermik, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da dereye su içmeye inen dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
10:58 Merih Demiral’ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum Merih Demiral'ın bozkurt işaretine Alman gazetesinden skandal yorum
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:45 Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti Doktor Ender Saraç, oğluna yönelik cinsel istismar iddiasında beraat etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
10:19 Hayrete düşmemek elde değil Mert Günok’un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
09:44 Atılan manşetleri görmeniz lazım A Milli Takımımız, Avrupa basınında Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında
09:24 Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:48:09. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da dereye su içmeye inen dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement