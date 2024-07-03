Diyarbakır'da dereye su içmeye inen dağ keçileri görüntülendi

Diyarbakır'da dereye su içmeye inen dağ keçileri böyle görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri dereye su içmek için inerken görüntülendi.
Coğrafi konumu nedeniyle birçok canlıya ev sahipliği yapan Diyarbakır'da, Çermik ilçesi Karakaya köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü.
Bu sırada bölgede bulunan bir vatandaş, susayıp dağdan inerek dereden su içen keçileri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İlçe sakinleri ise, avcılara karşı uyardı.
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