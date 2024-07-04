Diyarbakır'da dev etçil çekirge ağaçta böyle görüntülendi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dut ağacında dev etçil çekirge görüntülendi.
Kulp ilçesi Taşköprü mevkisinde vatandaş, dut ağacında dev etçil çekirge fark etti. Çekirge, cep telefonu ile görüntülendiği sırada ağaç dalları arasında gözden kayboldu.
Boyları 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olarak biliniyor.
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