Diyarbakır'da Ev Yangını - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ev Yangını

Talaytepe'deki yangında iki kişi dumandan etkilendi, itfaiye yangını söndürdü.

30.11.2024 14:48
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Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Sosyal Konutlarında bir apartmanın 4. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Kayapınar, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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