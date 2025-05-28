Diyarbakır\'da Flamingo Molası

Göç yolunda olan flamingolar Diyarbakır'da mola verdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde göç yolunda olan bazı flamingolar sulak alanda mola verdi.
Flamingolar, ilçenin Bozçalı Mahallesi'nde sulak alanda mola verdi. Bir vatandaş mola veren flamingoları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, flamingoların gölette mola verdikleri görüldü. Flamingolar, daha sonra göletten ayrıldı.
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