Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. M.E.'nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği 21 AGD 230 plakalı cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı. Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Kaza - Son Dakika
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