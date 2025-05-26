Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Kaza - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Kaza

Diyarbakır\'da Hastane Bahçesinde Kaza
26.05.2025 16:29
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Diyarbakır'da manevra yapan cip, hastane bahçesine daldı; Aygün Batmaz hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da sürücüsünün manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesinde dinlenme alanındakilerin arasına daldı. Kazada, Aygün Batmaz (45) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. M.E.'nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği 21 AGD 230 plakalı cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı. Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Hastane Bahçesinde Kaza - Son Dakika

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