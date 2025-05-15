Diyarbakır'da İhale Davası Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İhale Davası Başladı

Diyarbakır\'da İhale Davası Başladı

Eski Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'nun aralarında olduğu 26 sanığın davası ertelendi.

15.05.2025 19:09
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DİYARBAKIR'da, ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da aralarında olduğu 26 şüphelinin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma, bilirkişi heyetinin raporunun hazırlaması amacıyla 16 Ekim'e ertelendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada eski Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu 26 tutuksuz sanığın kamu kurum veya kuruluşlarının ihalelerine fesat karıştırdığı iddiasıyla 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, tutuksuz sanıklar Beyoğlu ve 23 sanık ile avukatları hazır bulundu. Mazeret bildiren 2 sanık ise katılmadı.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, duruşmada eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi. Duruşmada savunma yapan Beyoğlu ve 23 sanık, suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti. Sanık avukatları ise dosyaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatlarına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı, Sayıştay emekli denetçilerinden oluşan 3 kişilik bir heyetin dava dosyasına ilişkin bilirkişi raporu hazırlamasına karar vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Kaynak: DHA

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