DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında 2 farklı noktada çıkan örtü yangınları ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Lice ilçesine bağlı kırsal Türeli ile Uçarlı mahallelerinde, dün akşam saatlerinde örtü yangınları çıktı. 2 farklı noktaya itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangınlar sabah saatlerinde söndürülürken, inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da İki Ayrı Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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