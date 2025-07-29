Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çıkan örtü yangınına giden F.K. (45) yönetimindeki 21 EU 895 plakalı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü F.K. ile araçta bulunan Haydar Öz ve H.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz'ün duran kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı. Haydar Öz, buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Öz, kurtarılamadı. Haydar Öz'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, Öz'ün cenazesi Ergani'de toprağa verilecek.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da İtfaiye Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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