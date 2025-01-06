Diyarbakır'da Jinekolojik Onkoloji Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Jinekolojik Onkoloji Merkezi Açıldı

Yeni merkez, kanser hastalarına kapsamlı hizmet sunarak bölgedeki sağlık hizmetlerini geliştirecek.

06.01.2025 16:17
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk ek binasında kurulan jinekolojik onkoloji merkezi, kanser hastalarına hizmet sunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen merkezde, başta Diyarbakır olmak üzere İstanbul, Adana, Mersin, Van, Şırnak, Hakkari, Elazığ ve Erzurum gibi illerden gelen hastalara hizmet veriliyor.

Kadın Hastalıkları Kliniği Jinekoloji Onkoloji Bölümünde görevli Doç. Dr. Sedat Akgöl öncülüğünde kurulan modern altyapısı ve multidisipliner yaklaşımıyla dikkat çeken merkez, Diyarbakır ve çevre illerde yaşayan kadınlar için umut ışığı oldu.

Geçen yıl 1000'in üzerinde onkolojik cerrahi operasyonun yapıldığı merkez, kenti sağlık alanında önemli bir merkez haline getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, merkezin bölge için önemli bir sağlık yatırımı olduğunu ifade etti.

Merkezin Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle kurulduğuna dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Bu yatırım, yalnızca hastanemiz için değil, tüm bölge halkı için bir kazanımdır. Bu merkezin kurulması, kadınlarımızın sağlığını koruma ve tedavi süreçlerinde erişilebilirliği artırma hedefimizin bir parçasıdır. Merkezle hastanemizin sağlık hizmeti kapasitesini önemli ölçüde genişlettik. Kadın sağlığında Diyarbakır'ı güçlü bir merkez haline getirme hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Artık bölgemizde yaşayan kadınlarımız, tedavi için büyük şehirlere gitmek zorunda kalmadan, aynı sağlık hizmetini hastanemizden alabiliyor."

Merkezde sadece cerrahi değil, kemoterapi, radyoterapi, rehabilitasyon gibi birçok branşın uyum içinde çalıştığı bir sistem oluşturduklarını ifade eden Özel, "Merkezimiz, hasta memnuniyeti ve güvenliğini her zaman öncelikli tutmaktadır. Amacımız, bölge halkına en iyi hizmeti sunmaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Jinekolojik Onkoloji Merkezi Açıldı - Son Dakika

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