Diyarbakır'da Kaçak Silah Operasyonu

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Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah operasyonda, 2 piyade tüfeği, 2 av tüfeği ve 5 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kayapınar ilçesinin Çölgüzeli ve merkez Bağlar ilçesinin Kırkkoyun mahallelerinde ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin yakalanması için 5 adreste aynı gün operasyon yapan ekipler, aramada 1 G1 piyade tüfeği, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve 854 çeşitli ebatlarda mermi ve fişek ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Z. tutuklandı, S.Y, A.Z, M.Z. ve A.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.