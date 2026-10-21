Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonunda 20 bin 502 paket sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 20 bin 502 paket sigara, 120 muhtelif eşya, 40 paket ısıtılmış tütün mamulü, 20 elektronik sigara, 17 elektronik eşya, 8 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan 32 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.