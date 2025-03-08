Diyarbakır'da Kadınlar Günü Mitingi

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI
(DİYARBAKIR) - DEM Parti'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır'da düzenlediği miting alanına gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kadınlara karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.
DEM Parti öncülüğünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Diyarbakır'daki İstasyon Meydanı'ndan düzenlenen mitingle kutlanıyor. Çok sayıda kadının katıldığı ve "Kadın Kırımına isyan ediyoruz, özgürlüğe yürüyoruz" sloganıyla düzenlenen miting alanına gelen Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kadınlara karanfil dağıttı.
Fatih Kaya, alanda görevli kadın polis ve sağlık çalışanlarına da karanfil vererek günlerini kutladı.
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