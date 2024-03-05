Diyarbakır\'da Kadınlar Kanser Taraması İçin İpek Şal Üretti

Diyarbakır'da Sur Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinde dokuma eğitimi alan kadınlar, kendilerine kanser taraması yapan 41 kadın sağlık çalışanı için ipek şal üretti.
Sur Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezi-2 bünyesinde ipek dokuma atölyesinde eğitim alan kadınlar, merkezin koordinatörü İlknur Demirel koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli doktor ve sağlık çalışanları için pembe ipek şal üretimi yaptı.
Merkezde düzenlenen etkinlikte kadınlar el emeği göz nuru ile hazırladıkları şalları sağlık çalışanlarına hediye etti.
Programa katılan Sur Kaymakamı Asım Solak, AA muhabirine, Kaymakamlığın kurulduğu 2008'den bu yana aile destek merkezi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile İl Sağlığı Müdürlüğüne bağlı KETEM arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde kadın kursiyerlere yönelik aile ve kadın sağlığı konularında eğitim ve farkındalığı artırıcı çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Kanser taramaları sayesinde bugüne kadar birçok kişide erken teşhis ve erken tedavi imkanının yakalandığını dile getiren Solak, "Bugün de kadın kursiyerlerimiz bir ahde vefa örneği olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzün kadın sağlık çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kurslarda hazırladıkları el ürünlerini takdim edecekler. Bu nedenle burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.
"Kanserde erken teşhis hayat kurtarır"
İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi sorumlusu Dr. Hülya Batgi, Aile Destek merkezleri aracılığıyla yıllardır kadınlara ulaştıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:
"Kanser konusunda farkındalık geliştirdik. Çok sayıda kadınımıza da erkan tanı ile umut olduk. Amacımız çocukların annesiz kalmaması. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Erken tanı ile tespit edilebilen üç kanser türü var. 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere de kolon kanseri taraması yapıyoruz. Tüm taramalar ücretsiz. Tarama yaptırmak için herkesi KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz."
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meme Radyolojisi Bölümü'nde görevli Uzman Dr. Derya Altıntaş, bir kadının iyi olmasının bütün ailenin iyi olması anlamına geldiğini belirtti.
Kendilerine ipek şal üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Altıntaş, "Bu hediyenin kadınlardan gelmesi gururlandırdı. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.
Kursiyerlerden Şenay Çiçek, yaklaşık 6 aydır geldiği merkezde ipek ürünler ürettiklerini belirterek, bu süreçte iki kez kanser taramasından geçtiğini anlattı.
Daha sonra Kaymakam Solak, etkinliğe katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu ve sağlık çalışanlarına şalları takdim etti.
Solak ve Pamukçu, merkezdeki kursları gezerek, merkezin koordinatörü İlknur Demirel'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kadınlar Kanser Taraması İçin İpek Şal Üretti - Son Dakika
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