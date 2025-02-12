Diyarbakır\'da Kar ve Sis Etkili Oldu

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SİS ETKİLİ OLDU

Diyarbakır'da kenti beyaza bürüyen kar, yer yer karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösterirken, Sur ilçesinde ise sis oluştu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri, Millet Bahçesi ve tarihi surlarda güzel görüntüler ortaya çıktı. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarının hızlarını düşürüp dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Öte yandan Silvan ilçesi yağan karla beyaza büründü.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA-İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,