Diyarbakır'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yüksek kesimli mahallelerde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde ilçenin yüksek kesimli mahallelerinde kar yağışı etkisinin gösterdi. Yağışla birlikte sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. Kar yağışı, ilerleyen saatlerde yerini yağmura bıraktı.
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