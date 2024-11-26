Diyarbakır\'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

Diyarbakır'da, öğleden sonra kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışların hafif sağanak ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,