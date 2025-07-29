Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklar - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklar

Diyarbakır\'da Kavurucu Sıcaklar
29.07.2025 16:39
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Diyarbakır'da hava sıcaklığı 44 dereceyi aşıyor, vatandaşlar serinlemek için alternatifler arıyor.

Diyarbakır'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'da hava sıcaklığı 44 dereceyi aştı.

Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sıcağa rağmen dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar şemsiye taşıyor, bazıları da pet şişelerdeki suyu başlarına dökerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcaktan bunalanlar, özellikle park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Bölgedeki vatandaşların serinlemek için tercih ettiği içecekler arasında yer alan meyan kökü şerbeti yoğun ilgi görüyor.

"Bu sıcak havalarda çalışanlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var"

Diyarbakır'da bir lokanta ise kavurucu sıcak nedeniyle kepenk kapattı.

İşletme sahibi İbrahim Bozkurt, kentte 40 derecenin üzerindeki sıcaklığın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bozkurt, hafta sonları hem hava sıcaklığı hem de sıcakta çalışan personelin dinlenmesi amacıyla iş yerini kapatmayı düşündüğünü ifade etti.

"Döner ocağı olsun, lahmacun ocağı olsun, bu sıcaklarda çalışmak gerçekten çok zor." diyen Bozkurt, sıcak hava nedeniyle iş yerini geçici olarak kapattıklarını belirterek, bu süreçte gelen ancak hizmet alamayan müşterilerden özür diledi.

Bozkurt, Diyarbakır'daki bunaltıcı sıcağın insanları dışarı çıkmaktan alıkoyduğunu belirterek, "Bu sıcak havalarda çalışanlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı var." diye konuştu.

Meyan kökü şerbetiyle serinlemeye çalışan Şeref Alan, bu içeceğin Diyarbakır'a özgü yerel ve doğal bir lezzet olduğunu söyledi.

Meyan kökü şerbetinin sağlık açısından da birçok faydası bulunduğunu dile getiren Alan, "Sıcak havalarda insan bitkin düşüyor, susuz kalıyor. Meyan kökü şerbeti içerek rahatlayabilirsiniz. Neredeyse 45 dereceyi bulan sıcaklıklarda serinlemek için en güzel alternatiflerden biri." dedi.

Yerli ve yabancı turistlere kahve ikramında bulunan kuruyemiş dükkanı çalışanı Tayfur Birtane, bu mevsimde bugüne kadar böyle bir sıcaklıkla karşılaşmadığını söyledi.

Birtane, "Daha önce sıcak havalara şahit oldum ama böylesini ilk kez yaşıyorum. Vatandaşlara kahve, simit ve badem ikram ediyorum. Bir yandan kahve dağıtıyor, bir yandan da sıcaktan dolayı sürekli başıma su döküyorum." ifadelerini kullandı.

Mersin'den gezmek için kente gelen Ruhi Özen ise Diyarbakır'ın tarihi dokusu ve kültürünü beğendiklerini söyledi.

Esnaf ve vatandaşların misafirperverliğinden memnun kaldığını dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Sıcaklık gerçekten çok yoğun, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı oluyor. Akşama doğru biraz daha hafifliyor. Hem insanı sıcakkanlı hem havası sıcak. Diyarbakır'ı beğendik, hoşumuza gitti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kavurucu Sıcaklar - Son Dakika

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