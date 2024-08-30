Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan ağabeyi E.G., serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 21 Ağustos günde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'a yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından çok sayıda kişinin ifade işlemleri alınırken, Narin'in ağabeyi E.G. (18) önceki gün şüpheli olarak gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından E.G., serbest bırakıldı.