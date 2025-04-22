Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı, 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

22.04.2025 14:41
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1) OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI; 2 YARALI

DİYARBAKIR'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 520'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, A.A. idaresindeki 34 HHM 713 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç, takla atıp ters döndü. Kazada 2 sürücü de yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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Güvenlik kamerası

Kaza anı

Kaza yapan araçlar

Genel ve Detay görüntüler

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

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2) YOLA KAPAN ATAN POLİSE OTOMOBİLİYLE ÇARPAN KAÇAKÇILIK ŞÜPHELİSİ İLE 2 İŞ BİRLİKÇİSİ TUTUKLANDI

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ve yola kapan atan polis memuruna otomobiliyle çarpan kaçakçılık şüphelisi R.U. ile 2 iş birlikçisi tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesinde, uygulama noktasında meydana geldi. Polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünü, kaçakçılık yaptığı şüphesiyle durdurmak istedi. Ancak sürücü, 'dur' ihtarına uymadı. Takibe alınan sürücü, otomobiliyle, uygulama noktasında yola kapan atan polis memuruna çarpıp kaçtı. Polis memuru yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polisin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan sürücü R.U., İ.İ. ile birlikte otomobilini bırakıp, E.A.'nın aracıyla kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. R.U.'nun aracında yapılan aramada yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler R.U., İ.İ. ve E.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.U., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', İ.İ., 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet', E.A. ise 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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