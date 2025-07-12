Diyarbakır'da Kaza: 4 Yaralı

DİYARBAKIR'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır Çevre yolu, T Tipi Kapalı Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 33 AD 085 ve 34 GMJ 418 plakalı otomobiller, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,