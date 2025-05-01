Diyarbakır'da Kimyasal Madde Depo Yangını

Diyarbakır'da oto sanayi sitesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki oto sanayi sitesinde balata spreylerinin bulunduğu belirtilen depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangında, polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının hasara neden olduğu depoda soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince depo ve çevresinde yapılan incelemede, herhangi bir kimyasala ait yoğunluk tespit edilmediği belirtildi.