Diyarbakır'da Kundaklama Olayı

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Diyarbakır Valiliği, merkez Bağlar ilçesinde dün araçların kundaklandığını, ilk bulgulara göre terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün 19.00-23.00 saatleri arasında merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayında 1 aracın tamamen tahrip olduğu, 2 araçta da kısmi hasar oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma neticesinde, ilk bulgulara göre terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli kısa sürede gözaltına alınmıştır. Konu hakkında geniş kapsamlı adli ve idari soruşturma devam etmektedir."???????