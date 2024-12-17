Diyarbakır'da Medikalciler Soruşturması

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Sağlık Bakanlığı'nın Diyarbakır'daki bir kamu hastanesinde ameliyathanede bulunmaması gereken medikalcilerin bulunduğu iddiaları üzerine Diyarbakır Tabip Odası'nca yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Veysi Ülgen, hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Diyarbakır Tabip Odası'nın yürüttüğü soruşturmalara ilişkin olarak, soruşturmaların devam ettiğini belirterek, medikalcilerin ameliyatlara dahi müdahil olduklarına ilişkin çok sayıda duyum aldıklarını ve konuyu titizlikle incelediklerini bildirdi.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre Diyarbakır Tabip Odası'na (DTO) yapılan bir ihbar sonucu kentteki bir kamu hastanesinde "ameliyathanede bulunmaması gereken medikalcilerin bulunduğu ve hasta için kullanılacak cihazı taktıkları" tespitinde bulundu. Bunun üzerine başlatılan incelemenin ardından hastane yönetimi ve ilgili hekimler hakkında hem Sağlık Bakanlığı hem de DTO soruşturma başlattı. Soruşturmaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Dr. Ülgen, şunları kaydetti:

"Medikalciler boşluktan faydalanıyorlar"

"Tıp çok gelişti. Bu gelişmeyle beraber sağlık alanında medikal cihazlar kullanılıyor. Bu medikal cihazları kullanacak personel eksikliği var. Sağlık personeli eksik olduğundan dolayı cihazların kullanımında medikalciler müdahil oluyor. Hatta ameliyatlara bile müdahil olabiliyorlar. Bu doğru değil, hekimin kontrolü dışında eğitim almamış hiç kimsenin ameliyathaneye girmesi doğru değil. Bu konuyla ilgili açmış olduğumuz bir soruşturma var. Ayrıca Sağlık Bakanlığı da bu konuda ayrıca soruşturmalar yapıyor. Bu soruşturmanın seyri hakkında bilgi veremem ama bu konu hakkında bize çok duyumlar geliyor. Mesele insanları cezalandırmak değil, mesele bu olayları yaratan koşulları ortadan kaldırmaktır. Medikal ürünlerde vatandaşı tercihe zorlamak doğru bir şey değil. Medikal ürünlerinin fiyatlarının hepsinin aynı olması ve sağlığa uygun olması gerekiyor. Sağlıkta iyi malzeme, kötü malzeme olmaz. Ama bakıyoruz piyasada medikal alanda eğitim alanların sayı az ve sağlık personeli yetişemediği için medikalciler boşluktan faydalanıyorlar. Personel eksikliği olduğu için malzemeleri kullanmak için ameliyata giriyorlar. Böyle bir boşluk olmamış olsaydı onlar da ameliyata girmezlerdi. Bu ortamı yaratan şu an eleştirdiğimiz sağlık politikasıdır. Soruşturmamız sürüyor. Bu konuda vatandaşlarımıza da çağrıda bulunmak istiyorum, sağlıkta hak ihlali yaşamışsanız, eğer sizden para alınıyor ya da gördüğünüz başka bir haksızlık varsa bize başvurun."