Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 9 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

Diyarbakır\'da Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

Diyarbakır Sur'da minibüs devrildi, 8'i öğrenci 9 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

02.01.2025 10:48
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ'nin kullandığı 38 ZT 745 plakalı minibüs, Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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