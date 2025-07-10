Diyarbakır\'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yangın çıkan mobilya döşeme atölyesinde hasar oluştu.

Selahattin Eyyubi Mahallesi 339. Sokakta 7 katlı bir binanın mobilya döşeme atölyesi olarak kullanılan giriş ve zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle atölye ve içindeki bazı malzemeler zarar gördü.