Diyarbakır'da Okullara Kar Tatili - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Okullara Kar Tatili

Diyarbakır'ın 2 ilçesindeki okullarda ve 3 ilçede taşımalı eğitime kar nedeniyle ara verildi.

14.02.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın 2 ilçesinde tüm okullarda, 3 ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ergani ile Çüngüş ilçelerindeki tüm okullarda, Çermik, Çınar ve Kocaköy ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen yerlerdeki engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kocaköy, Güncel, Eğitim, Çermik, Çüngüş, Ergani, Çınar, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Okullara Kar Tatili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Kur’an-ı Kerim’e küstah saldırı Yakalanıp tekme tokat dövüldü Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
09:30 Okan Buruk’a maç sonu soğuk duş Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
14:00 Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı
13:59 Ödeme devi dijital dönüşümde rekor kırdı Ödeme devi dijital dönüşümde rekor kırdı
13:57 75 bin kamu çalışanı iş bırakacak 75 bin kamu çalışanı iş bırakacak
13:56 Kalben’den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim Kalben'den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim
13:48 Eski eşini sokak ortasında katleden zanlıdan akılalmaz savunma: Havaya ateş ettim Eski eşini sokak ortasında katleden zanlıdan akılalmaz savunma: Havaya ateş ettim
13:47 Muğla’da 508 otel ve tesis denetlendi 98’i kapatıldı, 154’ü yolda Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi! 98'i kapatıldı, 154'ü yolda
13:43 Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
13:36 Hande Erçel’den ’Rüzgara Bırak’ pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez Hande Erçel'den 'Rüzgara Bırak' pozları: Birazcık spoilerdan zarar gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 11:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Okullara Kar Tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.