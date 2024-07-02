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Diyarbakır'da orman ve örtü yangını

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde meydana gelen orman ve örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen yangın, Çüngüş ilçesi Gökçe Pelit Mahallesi'nde örtü ve orman yangını şeklinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkili olduğu alanda söndürme çalışmaları devam ediyor.