Diyarbakır\'da Patlama Anının Görüntüleri

KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren balata spreyi üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında, bir itfaiye erinin alevlere müdahale ettiği anlara ait kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin iş yerinin kepenklerinin önünde hazırlık yaptığı, daha sonra iş yeri kepenklerinin altından başlayarak yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.

Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR,