Diyarbakır'da Sahipsiz Köpek Saldırısı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sahipsiz Köpek Saldırısı

Diyarbakır\'da Sahipsiz Köpek Saldırısı

Diyarbakır'da sahipsiz bir köpeğin saldırısında 3 kişi yaralandı. Köpek belediye ekiplerince alındı.

03.02.2025 20:47
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Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine dün akşam giren sahipsiz köpek bir çocuğu kovaladı.

O sırada olaya müdahale eden anne A.A, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yere düşen annenin çığlık sesini duyan site sakinleri sahipsiz köpeği uzaklaştırmak istedi. Sahipsiz köpek, 2 kişiye daha saldırdı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kendi imkanlarıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Sağlık ekiplerince ayakta müdahale edilen 3 kişi, yapılan aşının ardından taburcu edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekiplerince köpek bir araçla alındı.

Köpeğin saldırısına uğrayan site sakini Askeri Aras, yaptığı açıklamada, dün akşam 22.20 civarlarında evde oturduğu sırada bağırma sesleri duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Balkona çıktığımda kadın 'imdat' diye bağırarak köpekle boğuşuyordu. Köpek çok feci bir şekilde saldırdı. Vakit kaybetmeden aşağı indim. Aşağı inmemle beraber otoparkta o köpekle yüzleştim ve bana da saldırdı. Elimi ısırdı. Buranın ışıklandırması yok."

Belediye ekiplerinin köpekleri toplamadığını iddia eden Aras, "Özellikle akşam saatlerinde bir çocuk dışarı çıkamıyor. Bir çocuk fırına gidemiyor. Sabah okula gidemiyor. Mağdur oluyoruz. Bu köpeklerin toplanmasını talep ediyoruz. Köpekler birçok kişiye zarar veriyor." dedi.

Sitede temizlik görevlisi Mehmet İhsan ise köpeğin çok saldırgan olduğunu anlatarak, köpeğin saldırdığı anneye yardım etmeye çalıştığını, o sırada köpeğin kendisine de saldırdığını ifade etti.

Köpekten kendilerini zor kurtardıklarını dile getiren İhsan, "Pantolonum yırtıldı. Biz de hastaneye başvurduk." diye konuştu.

Bu arada güvenlik kamerasınca, köpeğin çocuğu kovalaması, ardından anneye saldırması ve ekiplerce köpeğin araçla alınması kaydedildi.

Kaynak: AA

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