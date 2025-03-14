Diyarbakır'da Sahte ÇKS Operasyonu: 161 Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sahte ÇKS Operasyonu: 161 Gözaltı

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Diyarbakır merkezli operasyonda sahte evrakla ÇKS belgesi düzenleyen 161 kişi gözaltına alındı.

14.03.2025 11:32
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli 6 ilde Hazine'ye ait tarım arazileri üzerinde sahte evrakla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)  belgesi oluşturan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da olduğu 161 kişi gözaltına alındı, 6'sı memur 15 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır merkezli Batman, Mardin, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova'da  sahte evrakla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi oluşturan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 161 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce; Bismil ilçesi mülki sınırları içerisinde yer alan Maliye Hazinesine ait tarım arazileri ile ilgili 2021-2022-2023 yıllarında 57 bin 317 dekar tarım arazisine sahte evrak düzenleyerek ÇKS yaptıran 176 şüphelinin toplamda 16 milyon 949 bin 918 TL (Güncel değeri yaklaşık 70 Milyon TL) devlet desteklemesi alarak haksız kazanç elde ettiği ve bu haksın kazancın 3.278.677,62 TL'sini (Güncel değeri yaklaşık 13 Milyon TL) İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli personellere gönderdikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda; 10 Mart 2025 tarihinde Diyarbakır merkezli Batman, Mardin, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova illerinde 1 müdür (Örgüt lideri) ile 13 memur (Örgüt elemanı) olmak üzere 190 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda 161 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 75 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı memur olmak üzere 15 şüpheli tutuklanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Sahte ÇKS Operasyonu: 161 Gözaltı - Son Dakika

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