Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Diyarbakır\'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesi için çalışmalar yaparken, şüpheli bir otomobilde yapılan aramada salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 09:57
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Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, çevre illerden çok sayıda silahın kaçak yollarla kentte getirileceği bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda kent girişindeki uygulama noktasında, şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca, 65 şarjör, 40 yiv ve setleri bulunan namlu, 40 fişek yatağı, 80 tabanca pimi ve 100 fişek bulundu.

Otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da salça kovalarına gizlenmiş 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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