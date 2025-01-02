DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada, 10'u öğrenci, 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası yakınlarında meydana geldi. Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.'nin kontrolünü kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi. Kazada, şoförle minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Servis Minibüsü Devrildi: 11 Yaralı - Son Dakika
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