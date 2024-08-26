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Diyarbakır'da sıcaklık nedeniyle canlı türlerinde değişim bekleniyor, yaban böceklerinin davranışları değiştiği gözlemlendi

Prof. Dr. Ali Satar:

"Bölgeye hava sıcaklığından dolayı farklı türlerin girişlerini bekliyoruz"

"Birçok türün gittikçe yavaş yavaş buralardan çekildiğini göreceğiz"

"Mesela yaban arılarının bir araya gelerek normalde küme oluşturdukları pek görülmez ama bu sene bunlara şahit olduk"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklığının yüksek seviyelere çıkması nedeniyle bölgedeki hayvan grupları türlerini etkiledi. Yaban böcekleri davranışlarında değişim gözlemlenirken tropik hastalıklara sebebiyet verecek türlerin girişleri bekleniyor.

Son yıllarda Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak hava dalgası etkisi devam ediyor. Kentte sıcaklık seviyesi 44 dereceye kadar çıktı. Sıcak hava dalgasının insanları etkilediği gibi bölgedeki canlı türlerinin değişimine de etki ettiği uzmanı tarafından gözlemlendi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, son yıllarda sıcaklığın yüksek devam etmesi, bu sene de özelikle bölgede hava sıcaklığının yüksek devam etmesinin insanları etkilediği gibi, hayvan gruplarını da etkilediğini, özelikle küçük canlıları, böcekleri çok etkilediğini söyledi.

Bölgede bulunan türlerde değişim olduğuna dikkat çeken Satar, aynı zamanda bölgede bulunan kuşlar ve diğer türlerin, özellikle suya bağlı olan canlılara etki ettiğini ifade etti.

"Çünkü yaşam alanları daralmakta, hava sıcaklığından çok etkilenmekteler" diyen Satar, "Bu da yavru veriminden tutun birçok şeyi etki altına almaktadır. Aynı zamanda bölgeye hava sıcaklığından dolayı farklı türlerin girişlerini bekliyoruz. Bu türlerde vektörler olabilir, tropik hastalıklara sebep olabilecek canlıların da artık yavaş yavaş bizim bölgeye girmesini bekliyoruz" dedi.

"Birçok türün gittikçe yavaş yavaş buralardan çekildiğini göreceğiz"

Bölgede bazı barajların, su birikintilerinin ve bazı göletlerin bulunmasının bunların yaşamlarına imkan sağladığını kaydeden Satar, şöyle konuştu:

"Buradaki sıcaklıkla beraber su debisinin azalması burada yaşayan balıklara bile etki etmektedir. Çünkü suyun kirlenmesine sebebiyet veriyor. Sıcaklıkların böyle devam etmesi yaşam alanlarının daralmasına sebebiyet verecek, dolayısıyla birçok türün gittikçe yavaş yavaş buralardan çekildiğini göreceğiz. Yerine, farklı, sıcaklığa dayanıklı farklı türlerin girişlerini gözlemleyeceğiz."

"Yaban arılarının bir araya gelerek normalde küme oluşturdukları pek görülmez"

Bölgede hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bazı böcek gruplarının davranışlarında farklılıklar görüldüğünü anlatan Satar, "Mesela yaban arılarının bir araya gelerek normalde küme oluşturdukları pek görülmez ama bu sene bunlara şahit olduk. Gerçekten çok etkileniyorlar. Yaban arıları doğa için çok önemli. Fakat böyle bir davranış göstermeleri hava sıcaklığının gittikçe bunları etkilediğini görüyoruz. Bunları yıllardır takip ederim hiçbir zaman böyle bir araya geldiklerine şahit olmamıştım. Bunları birçok yerde görebiliyorum" ifadelerini kullandı.