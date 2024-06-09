Güncel

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sulak ve serin yerleri tercih ediyor

Kocaköy ilçesindeki vadi böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sıcak hava etkisinin her gün artmasıyla vatandaşlar ve çobanlar, sulak ve serin olan Kocaköy ilçesinde Ambarçay'ı tercih ediyor.

İlçeye yaklaşık 4 kilometre mesafede olan Ambarçay, sessiz ortamı ve doğal güzelliği ile huzur veren yer arasında dikkat çekiyor. Sıcak hava etkisinin her geçen gün artmasıyla özelikle bölge halkı ve çobanların tercih ettiği uğrak noktalardan bir yer olarak biliniyor.

Hayvanlarını çaya götüren Abdürrahim Kaya, insanlar buraya pikniğe geldiğini söyleyerek, "Havalar sıcak olduğundan dolayı hayvanları buraya getiriyoruz. Pikniğe gelen, balık tutan var. Burayı keşfedenler sıklıkla geliyorlar. Serindir, suyu akıcıdır" dedi.