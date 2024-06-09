Diyarbakır'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sulak ve serin yerleri tercih ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sulak ve serin yerleri tercih ediyor

Diyarbakır'da sıcak hava etkisinin artmasıyla vatandaşlar ve çobanlar, Kocaköy ilçesindeki Ambarçay'ı tercih ediyor. Ambarçay, sessiz ortamı ve doğal güzelliği ile huzur veren bir yer olarak biliniyor. Hayvanlarını çaya götürenlerin yanı sıra piknikçiler ve balık tutanlar da sıklıkla buraya geliyor.

09.06.2024 12:22
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Diyarbakır'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sulak ve serin yerleri tercih ediyor

Kocaköy ilçesindeki vadi böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sıcak hava etkisinin her gün artmasıyla vatandaşlar ve çobanlar, sulak ve serin olan Kocaköy ilçesinde Ambarçay'ı tercih ediyor.

İlçeye yaklaşık 4 kilometre mesafede olan Ambarçay, sessiz ortamı ve doğal güzelliği ile huzur veren yer arasında dikkat çekiyor. Sıcak hava etkisinin her geçen gün artmasıyla özelikle bölge halkı ve çobanların tercih ettiği uğrak noktalardan bir yer olarak biliniyor.

Hayvanlarını çaya götüren Abdürrahim Kaya, insanlar buraya pikniğe geldiğini söyleyerek, "Havalar sıcak olduğundan dolayı hayvanları buraya getiriyoruz. Pikniğe gelen, balık tutan var. Burayı keşfedenler sıklıkla geliyorlar. Serindir, suyu akıcıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da sıcaktan bunalan vatandaşlar sulak ve serin yerleri tercih ediyor - Son Dakika

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