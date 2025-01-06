DİYARBAKIR'da, gün batımıyla birlikte kent merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. Görsel şölen, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sur ilçesinde dün akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşu görüldü. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan sığırcık kuşlarının birbirleriyle uyum halinde aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Sürüler halinde zaman zaman ayrılıp yeniden bir araya gelen sığırcıkların oluşturduğu görsel şölen, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber ve KameraGıyasettin TETİK-Özcan ARGİN DİYARBAKIR
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Sığırcık Kuşlarıyla Görsel Şölen - Son Dakika
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