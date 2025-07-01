Diyarbakır'da bir otomobilde 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, merkez Yenişehir ilçesinde yaptığı şok uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş çuvala sarılı 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği, 4 şarjör ve 300 fişek bulundu.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Silah Ele Geçirildi: 1 Tutuklama - Son Dakika
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