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Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yapılan operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 11 şarjör ve 368 fişek ele geçirildi. İ.A. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve tutuklandı.

Diyarbakır\'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
26.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:34
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 11 şarjör ve 368 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, İ.A. ve S.A. gözaltına alındı, silah ve mühimmatlara el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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