Diyarbakır\'da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri yapılamadı.

Diyarbakır'da akşam saatlerine etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 400 metrenin altına düşmesi sonucu bu akşam yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.

Meteoroloji yetkililerinin, sisin etkisinin yarın sabah saat 11.00'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirmesi üzerine yarın sabah da gerçekleştirilmesi planlanan uçak seferleri yapılamayacak.