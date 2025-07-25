ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
TPIC'ten yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz 2025 tarihinde Diyarbakır'daki Üçtepe-1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ilk belirlemelere göre ani gaz gelişi sonucunda yangın meydana gelmiş ve 7 çalışma arkadaşımız yaralanmıştır. Olayın ardından gerekli önlemler alınarak yangın hızla söndürülmüş, yaralı personel derhal hastanelere sevk edilmiştir. Durumları yakından takip edilmektedir. TPIC olarak, çalışanlarımızın sağlığı güvenliği en temel önceliğimizdir. Sürece ilişkin gerekli idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Sondajda Yangın: 7 Yaralı - Son Dakika
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